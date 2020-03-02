خفر السواحل اليوناني يحاول إغراق قارب للاجئين (فيديو)

أظهرت لقطات نشرتها الحكومة التركية، صباح الإثنين، عناصر خفر السواحل اليوناني وهم يحاولون إغراق قارب للاجئين قبالة ساحل بودروم.

ووفقا لجماعات الإنقاذ ومسؤولين أتراك، فإن قوارب اللاجئين قد تعرضت لهجوم من قبل رجال مسلحين وخفر السواحل اليوناني في حادثين منفصلين على الأقل.

وقال خفر السواحل التركي، في بيان، “أجرى مسؤولو خفر السواحل اليوناني مناورات تهدف إلى غرق قارب مطاطي على متنه مهاجرون غير شرعيين في طريقهم إلى اليونان”.

وأضاف البيان “أطلقوا النار بعد ذلك. وفي وقت لاحق، هوجم المهاجرون في القارب بالعصي الطويلة”.

وأفادت تقارير بغرق طفل ومقتل لاجئ بالرصاص، الإثنين، أثناء محاولة الآلاف الوصول إلى اليونان منذ أعلنت تركيا أنها لن توقفهم.

Footage released by Turkish government shows Greek coast guard this morning tried to sink a refugee boat off the Bodrum coast pic.twitter.com/W3h5mfqwCC — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 2, 2020

وقال خفر السواحل اليوناني، صباح الإثنين، إن طفلا كان أول ضحايا الأزمة الحالية على الحدود الأوروبية عندما انقلب قارب يحمل 48 شخصا.

ووصل أكثر من عشرة آلاف مهاجر معظمهم من سوريا ودول شرق أوسطية أخرى وأفغانستان إلى الحدود البرية لتركيا مع اليونان وبلغاريا العضوين بالاتحاد الأوروبي منذ أن فتحت تركيا حدودها، الأسبوع الماضي، للسماح للمهاجرين بالوصول إلى أوروبا.

