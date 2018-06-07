خلافات إسرائيلية على التهدئة في غزة

سخر ليبرمان ممن يروجون لضرورة الارتقاء بالأوضاع الإنسانية

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، وجود "خلافات مشتعلة الآن بين وزير الدفاع وعدد من كبار المسؤولين في هيئة الأركان العامة، وهي الخلافات التي ترتكز على كيفية التعامل الإسرائيلي مع الأزمات ولم تتوقف، بل تتصاعد في غزة، دون أي حل".

وأشار المحرر الأمني بالصحيفة أليكس فيشمان، إلى حديث ليبرمان الأخير في مؤتمر المحاسبين المنعقد في إيلات، والذي قال فيه، إن "من يقترح تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، مهووس وضعيف ومضلل".

وسخر ليبرمان ممن يروجون لضرورة الارتقاء بالأوضاع الإنسانية بالقطاع، قائلاً: "من مصلحة إسرائيل بقاء الأوضاع كما هي دون تغيير".

وكشف فيشمان، أن "ليبرمان انتقد بصورة غير مباشرة كبار القادة والمسؤولين العسكريين خاصةً في الهيئة العليا للأركان العامة ممن اقترحوا ضرورة تخفيف الضغوط على القطاع"، مشيراً إلى أن "رائحة الخلافات باتت واضحة الآن، خاصةً أن ليبرمان يواصل سياساته ويدعو إلى فرض حصار حديدي على غزة، وهو ما لا يقبله كبار المسؤولين العسكريين من يرون ضرورة تخفيف الحصار على غزة لتحقيق أهداف سياسية، والأهم منها، استراتيجية تؤدي إلى تهدئة طويلة المدى".

وزعم فيشمان، أن "القيادات العسكرية الإسرائيلية ترى أن الضغط على قطاع غزة بهذه الصورة سيؤدي إلى استمرار إطلاق الصواريخ على إسرائيل، واضطراب الأوضاع في جنوبها".