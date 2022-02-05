خلافات تهدد بتعليق رحلات الطيران الاسرائيلية الى دبي

تتهدد خلافات وصفت بانه تتعلق بمسائل فنية "أمنية" بتعليق الرحلات الحوية التي تسيرها اسرائيل الى إمارة دبي، وفق ما ذكره موقع عبري السبت.

وقال موقع "والا" أن الخلاف برز مؤخرا بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" وأجهزة الأمن في دبي بشأن ضمان أمن هذه الرحلات.

ونقل عن "الشاباك" إعلانه أن تسيير شركات الطيران الإسرائيلية رحلات من وإلى دبي "كان ممكنا حتى الآن بسبب اتفاقات تم التوصل إليها بين الجهات الأمنية من الجانبين وفقا للمعايير الأمنية الإسرائيلية المتبعة في العالم أجمع".

لكن المصدر قال ان "خلافات على المستوى الأمني" برزت في الآونة الأخيرة بين الجانبين تحول دون تطبيق الجهات الأمنية الإسرائيلية مسؤولياتها في ضمان أمن الرحلات الإسرائيلية.

"الشاباك" أكد أن جهودا تبذل حاليا بغية تسوية الخلافات مع سلطات دبي والتوصل إلى اتفاق سيتيح إدراك الجانب الإماراتي مسؤولية أجهزة الأمن الإسرائيلية عن ضمان أمن رحلات الطيران الإسرائيلية.

وشدد على أن الخلاف يتعلق بالمعايير الأمنية المتبعة في مطار دبي ولا علاقة لها بالبعد السياسي الإقليمي.

وأشار موقع "والا" إلى أن الشاباك ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزارتي الخارجية والنقل تجري اتصالات مع الحكومة الإماراتية في مسعى لحل المسألة، مضيفة أن الشركات الإسرائيلية التي تسير رحلات الطيران إلى دبي قد تسلمت معطيات محدثة بشأن الموضوع.

ونقل عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية وصفهم هذه المسألة بأنها "فنية" وسيتم حلها حسب تقديراتها في الأيام القليلة القادمة.

غير أن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أكدوا، وفقا للموقع، أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة سيؤدي إلى تعليق رحلات الشركات الإسرائيلية إلى دبي اعتبارا من الثلاثاء القادم الثامن من فبراير، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك في المقابل إلى تعليق رحلات شركتي "فلاي دبي" والخطوط الجوية الإماراتية إلى إسرائيل.

ويأتي ذلك على خلفية سلسلة الهجمات التي تعرضت لها الإمارات في الآونة الأخيرة من الخارج، لاسيما من قبل جماعة الحوثيين اليمنية.