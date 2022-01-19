خلال ال 30 عاما الماضية.. الكشف عن أبرد مدينة في السعودية

أشار المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، إلى اسم أبرد مدينة في المملكة خلال شتاء ال 30 عاما الماضية، مؤكدا استمرار موجة البرد في مختلف المناطق حتى نهاية الأسبوع الحالي، مع فرصة عالية لتكون الصقيع.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان له، إن "طريف الواقعة شمال المملكة هي أبرد مدينة سعودية في شتاء الـ30 عاما الماضية"

وأضح المركز أن "طريف سجلت أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام بـ(-6)، متوقعا استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة وعدم استبعاد تساقط الثلوج على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان).