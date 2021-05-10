خلال رمضان.. السعودية توقف 138 شخصا بتهم فساد

المقبوض عليهم متورطون بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، يوم الإثنين، عن توقيف 138 مواطناً ومقيماً بتهم فساد مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الهيئة الحكومية، في بيان لها، إنها أوقفت 138 مواطناً ومقيماً بعد أن باشرت خلال الشهر الفضيل مهامها، وحققت مع 588 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.

وأوضحت ”نزاهة“ أن من بين الموقوفين موظفين من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرياضة) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأشارت إلى أن المقبوض عليهم متورطون بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير)، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.