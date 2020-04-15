خلال يوم.. 283 إصابة جديدة بكورونا في قطر

أعلنت السلطات الصحية القطرية عن تسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يعد أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الفيروس منذ بدء تفشيه في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد بلغ 3711 حالة، مشيرة إلى أن 3298 مريضا يتلقون العلاج حاليا.

وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 33 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليبلغ بذلك عدد المتعافين 406 أشخاص.

ولم تسجل في قطر خلال اليوم الأخير وفيات جديدة ناجمة عن العدوى، ولا تزال حصيلة الضحايا سبع وفيات.

وخضع 1862 شخصا في قطر منذ أمس لفحص كورونا، ووصل بذلك العدد الإجمالي ممن جرى فحصهم إلى 54484 شخصا.

وشهدت حصيلة الإصابات الجديدة اليوم ارتفاعا ملموسا مقارنة مع اليوم السابق عندما سجلت في البلاد 197 إصابة فقط.