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خلال 48 ساعة.. مناطق بالإمارات تُسجّل ما يوازي أمطار الأردن لثلاثة شهور (فيديوهات)

منشور 28 تمّوز / يوليو 2022 - 01:02
فيضانات في الإمارات
شهدت الإمارات أمطارا كثيفة تسببت في حدوث سيول وفياضانات في عدة مناطق

قال موقع طقس العرب، إن كمية الأمطار الهائلة التي سقطت على الإمارات خلال ال 48 ساعة الماضية، توازي ما يسقط على الأردن في الموسم المطري خلال 3 أشهر.

وشهدت الإمارات أمطارا كثيفة تسببت في حدوث سيول وفياضانات في عدة مناطق، وسط تحذيرات من السلطات بالابتعاد عن مجاري الأودية. كما سجلت محطة الفجيرة الاماراتية 170 ملم خلال آخر 48 ساعة كنتيجة لتأثر الدولة بحالة من عدم الإستقرار الجوي.

ومن المتوقع ان تستمر تاثيرات حالة عدم الاستقرار الجوي على دولة الامارات وعموم مناطق الخليج العربي خلال الايام القادمة.

وقالت وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة إنها تعمل مع الفرق المختصة وأجهزة الدفاع المدنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة مع الحالة الجوية في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ودعت السكان إلى عدم مغادرة المنازل خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا شديدة إلا للضرورة.

وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر ارتفاع منسوب المياه في الشوارع

ووجه مجلس الوزراء جميع الجهات الاتحادية خاصة في المناطق المتضررة من إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة بأن يكون "دوام الموظفين غير الضروريين عن بعد ليومي الخميس والجمعة".

وتعرضت إمارة الفجيرة "لسيول وفيضانات نتيجة حالة مناخية استثنائية"، وفقا لهذه التغريدة.

كما أقر المجلس تشكيل لجنة عاجلة للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار.

 

كلمات دالة:الإماراتالأردنسيولفيضانات

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