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خلال 7 سنوات.. السوريون أسسوا أكثر من 10 آلاف شركة في تركيا

خلال 7 سنوات.. السوريون أسسوا أكثر من 10 آلاف شركة في تركيا
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