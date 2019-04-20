خلفان: أردوغان افتعل أزمة الجاسوسين وننصح بعدم السفر لتركيا

ردا على اعتقال أنقرة شخصين بتهمة التجسس لصالح الإمارات، حث نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان مواطني بلاده على عدم السفر إلى تركيا ما لم تسقط حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وانتقد خلفان بشدة، في سلسلة تغريدات منشورة على حسابه في "تويتر"، إعلان أنقرة أمس الجمعة عن اعتقال "رجلين للاستخبارات الإماراتية" في اسطنبول، متهما أردوغان بـ"افتعال أزمة الجاسوسين ليلهي الناس عن فشله في الانتخابات البلدية الأخيرة".

وقال نائب رئيس شرطة دبي إن تركيا تخضع لسيطرة قطر، مضيفا: "تحذير ونصيحة إلى مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها بعدم السفر إلى تركيا، لأنها في زمن أردوغان من الممكن تلفيق تهمة الجاسوسية لك".

وتابع: "أمنيا أضحى المواطن لدول التحالف وجوده في تركيا تهديدا لأمنه الشخصي.. نصيحتي ألا يسافروا إلى تركيا أبدا.. حتى تسقط حكومة أردوغان ويأتي الله برجل غير عنصري في تركيا".

ودعا خلفان الإماراتيين والمقيمين في بلاده إلى إلغاء زياراتهم السياحية إلى تركيا ومقاطعة البضائع المنتجة في هذه البلاد احتجاجا على خطوة أنقرة.

وتطرق خلفان إلى المسألة الكردية في تركيا، حيث ذكر أن الأكراد كانوا تاريخيا "عونا للأمة العربية والأتراك غما" لها، داعيا إلى "دعم الأكراد اليوم في وجه الظلم والغطرسة التركية".

وأعلن مسؤولون أتراك أمس عن اعتقال سلطات البلاد شخصين في اسطنبول بتهمة التجسس لصالح دولة الإمارات، ويجري التحقيق مع أحدهما فيما إذا كانت له علاقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.