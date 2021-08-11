خلفان: اميركا شاخت وعملاقان يحتلان الساحة

اعتبر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، ان الولايات المتحدة لم تعد قادرة على قيادة العالم وان هناك عملاقان سيحتلان مكانتها الدولية، وانتقد خلفان انسحاب واشنطن من أفغانستان واصفا إياها بأنها "أعجز من أن تكون صانعة سلام" كما انتقد من عجزها امام ايران

وقال ان عهد القوة والسياسة الأمريكية انتهى، وأن أمريكا أصبحت في عصر الكهولة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حاليا في "ورطة".

هناك عملاقان الآن في الساحة...الصين وروسيا....سياسات رصينة...تعقل وحكمة ورؤية لسلام دولي يسود العالم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2021

اميركا عاجزة

وقال خلفان، اليوم الأربعاء، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "مشكلة السياسة الأمريكية أنها تقف عاجزة أمام تحديات إيران... ولا يجرؤ أي رئيس أمريكي أن يفعل أكثر من التنديد".

وأضاف أن أمريكا "في ورطة" بسبب الضغوط الإسرائيلية عليها وعدم قدرتها على مواجهة إيران، مشيرا إلى أن دول العالم تُفضل دعم طهران على إشعال حرب في المنطقة.

اميركا لم تحل مشاكل العالم



وتابع: "ولا حلوا مشكلة الدولتين... ولا حلوا مشاكل الخليج ولا صنعوا سلاما في أي مكان دخلوه".

ولفت إلى أن "هناك عملاقان الآن في الساحة... الصين وروسيا... سياسات رصينة... تعقل وحكمة ورؤية لسلام دولي يسود العالم".

وأكد أن "السياسة الأمريكية فقدت ثقة العالم بها"، مضيفا أن الدولة الأمريكية أصبحت في عصر الكهولة.

ووفقا له، فإن أمريكا شاخت كما شاخ بايدن وأن تلك الدولة من ذاك الرجل، بحسب تعبيره.