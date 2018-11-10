خلفان: خاشقجي على قيد الحياة!

نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان

أثار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان ضجة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتغريدة رجّح فيها أن يكون الصحفي السعودي جمال خاشقجي على قيد الحياة.

وغرد خلفان في حسابه على تويتر، أنه طالما لم يجدوا جثة ولم يجدوا الـDNA لخاشقجي، فإنه قد يكون على قيد الحياة رغم إقرار السعودية بمقتله في قنصليتها باسطنبول.

وأثارت تغريدة خلفان سخرية واسعة من مستخدمي تويتر، ونعتذر عن سرد التغريدات الناقدة لما تحمله من عبارات نابية.

يذكر أنه يعرف عن خلفان دأبه على إطلاق التغريدات للتعليق على كل شاردة وواردة.