خلفان: دعم جنوب اليمن نهج استراتيجي لأمن الجزيرة

رأى نائب قائد شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، أن دعم انفصال جنوب اليمن عن شماله يعد نهجا استراتيجيا لأمن الجزيرة العربية.

وغرد خلفان عبر "تويتر": "والله، إن دعم الجنوب في وجه الحوثي، يعد نهجا استراتيجيا في أمن الجزيرة العربية".

وأثارت تغريدة خلفان سخطا واسعا، لا سيما أنها تأتي ضمن تغريدات مشابهة لكتاب إماراتيين، يؤكدون رغبة أبو ظبي بدعم انفصال اليمن الجنوبي.

اللافت أن هذا التوجه يأتي مخالفا لما أعلنت عنه الرياض ضمن أهداف عاصفة الحزم، عام 2015، وهي الإبقاء على وحدة اليمن، وعدم تقسيمه.

وكان نائب رئيس ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، هاني بن بريك، طالب بخروج الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من مدينة عدن، مدافعا عن ممارسات تعرض لها يمنيون شماليون في الأيام الماضية.

وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، حذر بن بريك المدعوم من دولة الإمارات من "بقاء الحكومة الشرعية في عدن باعتباره خطرا لن يقبل به الجنوبيون"، وقال إنه "يجب عدم لوم الشعب (سكان الجنوب) إذا طالب بإخراجها". (عربي21)