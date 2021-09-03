خلفان يعلق على اعتزال النفيسي السياسة: تحليلاتك فاشلة

ابدى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، شماتته على قرار المفكر الكويتي المقرب من التيارات الاسلامية عبدالله النفيسي، اعتزال العمل السياسي.

وحلل خلفان قرار النفيسي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” قائلا : “أُصيب الدكتور عبدالله النفيسي بصدمة نفسية وقرَّر الاعتزال عندما اتضح له أن كل تحليلاته طوال هذه السنين إنما كانت تحليلات لا أساس لها من الصحة”.

هل يعود اكتئاب عبدالله النفيسي النفسي وقراره بترك الحديث في الأمور العامة الى — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 2, 2021

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي، في تعليقه على قرار اعتزال “النفيسي”: “ولهذا تراه محبطًا الآن، أصبر قليلًا وسترى ما هو أكثر من ذلك”.

وكان “النفيسي” أعلن في حسابه على تويتر، أنه يفكر في الاعتزال بقوله: “أفكر جديًا هذه الأيام باعتزال (العمل العام) وقد كان المقصود منه ( التوعية العامة)، يكفي ما مضى من نصف قرن”.