خلل فني يغلق معبر رفح

أعلنت السلطات المصرية عن فتح معبر رفح طيلة أيام شهر رمضان

أعلن المكتب الإعلامي التابع لمعبر رفح (تديره السلطة الفلسطينية) جنوبي قطاع غزة، اليوم الإثنين، إغلاق المعبر في كلا الاتجاهين بسبب خلل فني.

وأضاف المكتب، في بيان : "إغلاق معبر رفح البري في كلا الاتجاهين أمام حركة المسافرين بسبب خلل في كوابل الاتصالات بالمعبر المصري".

وطالب المكتب "جميع المواطنين متابعة أي جديد على صفحة معبر رفح البري الرسمية".

ولم يذكر البيان مدة إغلاق المعبر.

وفي 18 مايو/ أيار الماضي، أعلنت السلطات المصرية عن فتح معبر رفح طيلة أيام شهر رمضان، وذلك بعد أسبوع من فتحه في 12 مايو.

وتدير المعبر، في الوقت الحالي، حكومة الوفاق الفلسطينية، بعد أن تسلمت معابر قطاع غزة مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من حركة "حماس"، تطبيقًا لاتفاق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/ تموز 2013، حيث تفتحه على فترات متباعدة لعبور الحالات الإنسانية.