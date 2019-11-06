خليفة بن زايد رئيسا للإمارات لولاية رابعة

جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات وفقا لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب المجلس الأعلى للاتحاد عن عميق ثقته في رئيس الإمارات من أجل مواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء على النهج الذي يعزز دعائم نهضة الدولة ومكتسباتها ويحقق طموحات الشعب.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقد انتخب رئيسا للدولة من قبل” المجلس الأعلى للاتحاد ” في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

ورافق خليفة والده الشيخ زايد بن سلطان باني نهضة الإمارات في مرحلة التأسيس في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي قبل أن يتسلم قيادة الدولة بعد وفاة القائد المؤسس وقاد الدولة نحو مرحلة الإنجازات التي ساهمت في تمكين المواطن الإماراتي، وازدهار دولة الإمارات وتألقها محليا وعالميا.