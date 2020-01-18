خليفة حفتر يصل برلين لحضور قمة حول ليبيا

قالت قناة ليبيا الحدث التلفزيونية على تويتر إن خليفة حفتر قائد القوات في الشرق الليبي وصل برلين، مساء اليوم السبت، لحضور قمة تبدأ غدا.

وتسعى ألمانيا والأمم المتحدة لإقناع طرفي الصراع في ليبيا وداعميهما الأجانب للاتفاق على هدنة وآلية للمراقبة كخطوة أولى على طريق السلام.

ويشارك في قمة برلين كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو.

كما يحضر المؤتمر المرتقب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج.

وتشارك فيه أيضا 4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

ولم تُدع كل من قطر والمغرب واليونان إلى المؤتمر رغم اهتمامها بالملف الليبي. فيما أعلنت تونس، أنها لن تشارك في المؤتمر، نظرا لتلقيها دعوة الحضور في وقت متأخر. (وكالات)