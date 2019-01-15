قوات تابعة لحفتر تصل إلى جنوب ليبيا تمهيدا لعملية عسكرية

خليفة حفتر

وصلت قوات تابعة لخليفة حفتر إلى قاعدة "تمنهنت" الجوية جنوبي ليبيا، استعدادا لبدء عملية عسكرية، لتأمين الشريط الحدودي مع السودان وتشاد والنيجر، ومواجهة تنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وأعلنت الكتيبة 166 مشاة أنها انتقلت، بكامل أفرادها وعتادها، إلى الجنوب الليبي، ضمن مهمة جديدة لحفظ الأمن.

وأضافت الكتيبة، في بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك" الأحد، أن هذه الخطوة تأتي ضمن انتقال وحدات الجيش (قوات حفتر) تباعا إلى المنطقة الجنوبية، تمهيدا لإطلاق عملية عسكرية واسعة لتأمين المنطقة بالكامل والشريط الحدودي مع تشاد والنيجر والسودان.

فيما ذكرت قناة "الحدث" التلفزيونية، المقربة من حفتر، أن كتيبة "طارق بن زياد" تتجه إلى الجنوب، لـ"مواجهة العصابات التشادية والعناصر الإرهابية التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش".

وتسيطر قوات حفتر على المناطق الشرقية من ليبيا، ضمن صراع مع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.