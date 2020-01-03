خليفة سليماني: سترون جثث الاميركيين في أنحاء الشرق الاوسط

في وقت سابق الجمعة، توعد المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران بأن يكون الرد على اغتيال سليماني ثقيلا ومؤلما بالمنطقة بأسرها.

توعد قائد فيلق القدس الجديد إسماعيل قاآني الولايات المتحدة مساء الجمعة عقب اغتيال سلفه الجنرال قاسم سليماني الليلة الماضية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قاآني "نقول للجميع اصبروا قليلا لتشاهدوا جثث الأمريكيين بكل الشرق الأوسط".

وجاء تصريح قاآني الذي عينه المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي صباح اليوم خلفا لسليماني الذي اغتيل فور وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد برفقة نائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومجموعة من الضباط الإيرانيين والعراقيين.

وفي وقت سابق الجمعة، توعد المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران بأن يكون الرد على اغتيال سليماني ثقيلا ومؤلما بالمنطقة بأسرها.

وقال المجلس الأعلى إن "الولايات المتحدة ارتكبت باغتيال سليماني أكبر خطأ استراتيجي لها بالشرق الأوسط"، مشددا على أن الرد سيكون بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعلن أنه اتخذ خلال هذا الاجتماعي الاضطراري القرارات اللازمة- دون أن يشير إليها- وذلك عبر دراسته لأبعاد حادثة الاغتيال.

وأكد مجلس الأمن القومي الإيراني أن "الولايات المتحدة لن تنجو بسهولة من عواقب هذا الحساب الخاطئ".

