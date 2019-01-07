"خلي البدر يطلع شهر".. حملة سورية لمقاطعة المكياج!

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ودعت المنظمة الفتيات للمشاركة في هذه الحملة وذلك بهدف التوعية ضد مخاطر المكياج وتعزيز الجمال الطبيعي في المجتمعات العربية.





ونشرت المنظمة في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "كوني من المشاركات مع منظمة "الباحثون السوريون" في حملة #no_makeup_january؛ بهدف التوعية ضد مخاطر المكياج وتعزيز ثقافة الجمال الطبيعي.. #خلي_البدر_يطلع_شهر".



وتفاعل مع الحملة الآلاف من الفتيات، فمنهم من أيدها ومنهم من عارضها ومنهم من سخر منها.

يذكر أن منظمة "الباحثون السوريون" هي شبكة علمية المبدأ متوجهة للفرد والمجتمع العربي. أُطلقت بالتعاون بين مجموعة من الأكاديميين في سورية والخارج لرفع المستوى العلمي والأكاديمي في المجتمع السوري خصوصاً والعربي.