خمر مسممة تقتل 11 شخصا في الفلبين

قالت وسائل إعلام إن 21 شخصا لقوا حتفهم بعد تناول نفس نوع الخمر في العام الماضي.

قالت السلطات الصحية والمحلية الاثنين إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وعولج أكثر من 300 آخرين بعد أن احتسوا خمر جوز الهند في الفلبين موضحة أن البعض كانوا يشاركون في حفل بمناسبة عيد الميلاد عندما تناولوه.

وحدث التسمم في إقليمي لاجونا وكويزون اللذين يقعان جنوبي مانيلا وتناول الضحايا المشروب الشعبي لامبانوج الذي يشربه سكان الأقاليم على نطاق واسع في العطلات والاحتفالات.

وحدثت الوفيات في إقليم لاجونا بين يومي الخميس والأحد.

وقالت وسائل إعلام إن 21 شخصا لقوا حتفهم بعد تناول لامبانوج في العام الماضي.

