خمسة قتلى بينهم برلماني معزول بانفجار طرد ملغوم في ميانمار

ذكرت وسائل إعلام الثلاثاء، أن انفجارات ناجمة عن طرد ملغوم واحد على الأقل في ميانمار أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم برلماني معزول وثلاثة من ضباط الشرطة كانوا انضموا إلى حركة عصيان مدني تعارض الحكم العسكري.

ومنذ انقلاب الأول من فبراير، الذي أطاح فيه الجيش بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي، شهدت ميانمار عددا متزايدا من التفجيرات الصغيرة في مناطق سكنية استهدفت أحيانا مكاتب حكومية أو منشآت عسكرية.

وأفاد تقرير لموقع ”ميانمار ناو“ الإخباري نقلا عن أحد السكان، بأن الانفجارات الأخيرة وقعت في قرية في الجزء الجنوبي الأوسط من ميانمار في نحو الساعة الخامسة مساء الإثنين.

وبحسب التقرير فقد وقعت 3 انفجارات عندما انفجر طرد ملغوم واحد على الأقل في أحد منازل القرية؛ ما أسفر عن مقتل نائب إقليمي من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي بالإضافة إلى 3 من ضباط الشرطة وأحد السكان.