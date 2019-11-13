5 قتلى في قصف حوثي لقاعدة عسكرية للتحالف باليمن

تقع القاعدة على بعد نحو 120 كيلومترا إلى الغرب من مأرب.

قال مسؤولون محليون إن المسلحين الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخا على مقر التحالف الذي تقوده السعودية في مدينة مأرب يوم الأربعاء خلال زيارة من وزير الدفاع اليمني مما أسفر عن مقتل خمسة جنود على الأقل.

والقاعدة هي المنشأة العسكرية الرئيسية التي تشرف على هجوم بري يهدف لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين المتحالفين مع إيران منذ 2014، والتي تقع على بعد نحو 120 كيلومترا إلى الغرب من مأرب.

ولم يرد تأكيد بعد من التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين منذ أكثر من أربع سنوات.

لكن قناة العربية التلفزيونية قالت إن سبعة جنود قتلوا في الهجوم، بينما قال مسؤولون محليون إن خمسة جنود يمنيين قتلوا.

وأضاف المسؤولون أن محمد المقدشي وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وضباطا سعوديين كانوا في المجمع وقت وقوع الهجوم الصاروخي.

ولم يستجب المتحدث باسم التحالف بعد لطلب للتعليق.

وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف ودفعت الملايين إلى شفا المجاعة.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية في 2015 لإعادة السلطة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي أجبرها الحوثيون على الخروج من العاصمة صنعاء لمقرها الحالي في مدينة عدن الساحلية في الجنوب. وشن التحالف آلاف الضربات الجوية على مواقع للحوثيين.

وأطلقت جماعة الحوثي الأسبوع الماضي صواريخ وطائرات مسيرة على مدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر مما تسبب في سقوط قتلى ومصابين وألحق أضرارا بمستشفى.

ويسيطر الحوثيون على صنعاء وأغلب المراكز الحضرية الكبرى في اليمن وينفون أنهم وكلاء لإيران ويقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا.