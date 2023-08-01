5 قتلى من قوات المجلس الانتقالي اليمني بهجوم للقاعدة في أبين

قُتل خمسة من جنود قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" واصيب عدد اخر الثلاثاء، في هجوم شنه مسلحون يعتقد بانتمائهم الى تنظيم القاعدة على مواقع لتلك القوات في محافظة ابين جنوبي البلاد.

وقال محمد النقيب المتحدث العسكري لقوات المجلس الانتقالي في بيان ان الهجوم استهدف مواقع لهذه القوات في وادي عومران بمديرية مودية شرقي ابين، مشيرا الى ان مسلحي التنظيم الإرهابي استخدموا فيه قذائف الهاون واسلحة من مختلف الانواع.

واكد المتحدث انه تم افشال الهجوم من قبل وحدات امنية وعسكرية تابعة لقوات المجلس الانتقالي، والتي خاضت معركة استمرت ساعتين مع العناصر الارهابية.

واضاف النقيب ان المواجهة اسفرت عن مقتل خمسة جنود واصابة اربعة اخرين، فضلا عن القضاء على عدد من المشاركين في الهجوم، والذين تسللوا من محافظة البيضاء المجاورة.

وتابع ان القوات تواصل في الاثناء ملاحقة العناصر الإرهابية التي لاذت بالجبال المحاذية لمحافظتي البيضاء وشبوة عقب الهجوم الذي يعد الثاني من نوعه الذي تتعرض له قوات الأمن في أبين خلال اسبوع.

قواتنا المسلحة الجنوبية تتصدى لهجوم ارهابي في ابين وارتقاء خمسة شهداء وسقوط عدد من الجرحى #درع_الجنوب

https://t.co/DpDtKCxsXU pic.twitter.com/WzV0fP9BGq — درع الجنوب (@deraalganoob) August 1, 2023

وكانت ما تعرف بقوات الحزام الأمني المدعومة من الامارات، والتي يشارك فيها المجلس الانتقالي، اطلقت عملية واسعة باسم "سهام الشرق" ضد تنظيم القاعدة في محافظة ابين مطلع عام 2022.

وقتل عشرات الجنود خلال العملية التي قال النقيب ان تنظيم القاعدة يحاول عرقلتها عبر شن هجمات مباغتة ونصب كمائن بعبوات ناسفة.

ويشهد اليمن منذ عام 2014، صراعا طاحنا بين تحالف تقوده السعودية والحوثيين المدعومين من ايران.

واستغل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي يتخذ مقره في اليمن الفوضى التي خلفها هذا الصراع لتعزيز نفوذه في هذا البلد.