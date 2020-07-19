خمسة قتلى وعشرات الجرحى في هجوم بسيارة مفخخة في اعزاز السورية

ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء الأحد أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 85 آخرون في هجوم بسيارة ملغومة بمنطقة أعزاز في شمال غرب سوريا.

وأوضحت الوكالة أن الحادث وقع بقرية على الحدود مع إقليم كلس بجنوب تركيا مضيفة أن 15 مصابا نقلوا إلى مستشفيات في تركيا بعضهم في حالة حرجة.

وفي وقت سابق الأحد، انفجرت قنبلة مزروعة بسيارة تابعة لقوات الجيش الوطني السوري، في مركز مدينة عفرين، أسفرت عن إصابة 13 شخصا.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد قالت في تقرير نشرته، يوم الجمعة الماضي، إن "الاستخدام التعسفي للفيتو" 16 مرة من قبل روسيا والصين، ساهم في قتل قرابة ربع مليون سوري، لحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت الشبكة أن "الاستخدام التعسفي للفيتو"، من قِبَل روسا والصين، تسبب باعتقال نحو 150 ألفا آخرين، وتفشي حالة الإفلات من العقاب، موضحة في تقريرها، أن التسلسل الزمني لاستخدام الفيتو يظهر مدى "الفشل الفظيع" لمجلس الأمن في حماية المدنيين وإحلال الأمن والسلم في سورية.

وبحسب التقرير، فإنه عندما تحرك مجلس الأمن ضد الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري منذ آذار/ مارس2011، قوبل هذا التحرك و"مشاريع القرارات ذات الجدية والفاعلية في ردع النظام، باستخدام روسيا والصين للفيتو في وجهها"، دفاعا عن النظام السوري.

وأوضح التقرير أن ذلك ساهم في ارتفاع حجم الانتهاكات على نحوٍ مخيف، حيث استخدمت روسيا الفيتو لصالح النظام السوري 16 مرة، من ضمنها 10 مرات صوتت معها الصين على نحو مشترك، كما ذكر التقرير أن مجلس الأمن لم يقم منذ نشأته حتى الآن "بأية عملية إصلاح فعلية تُسهم على الأقل في وضع حدود ومعايير للقضايا، التي لا يحق لأي دولة استخدام الفيتو فيها، والتي يجب أن تكون في مقدمتها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة وأسلحة الدمار الشامل، والمساعدات الأممية".