خمور سامة تقتل 28 سكّيرا في الهند

أعلنت الشرطة في مقاطعة بوتاد بولاية غوجارات الهندية الثلاثاء، ان 28 شخصا على الاقل توفوا جراء التسمم بعد تناولهم خمورا مغشوشة، فيما لا يزال عشرات قيد العلاج.

وقال قائد شرطة مقاطعة غوجارات آشيش بهاتيا للصحفيين ان الخمور كانت مصنوعة من الميثيل السام.

واضاف انه تم توجيه الاتهام الى 14 شخصا، معظمهم قيد الاعتقال، بالتسبب في الوفاة وجرائم اخرى على خلفية حادثة التسمم.

وبحسب بهاتيا، فقد توفي 28 شخصا جراء تناولهم الخمور المغشوشة، فيما جرى ادخال 45 اخرين الى المستشفيات.

وتكشفت الفاجعة عندما تم نقل قرويين تناولوا الخمور مساء أمس الأول الأحد إلى مستشفيات في المنطقة صباح الاثنين.

وقال مسؤول حكومي في وقت سابق ان "الوفيات وقعت في منطقتي أحمد آباد وبوتاد بولاية غوجارات"، حيث يحظر تصنيع وبيع واستهلاك الخمور، في حين لم تتضح على الفور المادة الكيميائية المستخدمة في غش الخمور.

وتعتبر الوفيات جراء تناول المشروبات الكحولية المغشوشة أمرا شائعا في الهند، حيث تكون هذه المشروبات رخيصة الثمن وغالبا ما تكون مخلوظة بمواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية لزيادة الفاعلية.