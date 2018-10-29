خمور "مغشوشة" تقتل 84 ايرانيا

ذكرت وزارة الصحة الايرانية الاثنين أن 84 شخصا لقوا حتفهم وأن نحو ألف آخرين اصيبوا بتسمم بسبب تناولهم مشروبات كحولية مهربة خلال الأسابيع الستة الماضية، بحسب ما نقلت وكالة اسنا الاخبارية.

ورغم العقوبات المشددة التي تفرضها السلطات على تناول الكحول في ايران منذ الثورة الاسلامية عام 1979، إلا أن استهلاك الكحول المهرب لا يزال منتشرا.

وتم الابلاغ عن العديد من حالات التسمم بكمية من الكحول القاتلة في اواخر أيلول/سبتمبر، وانتشرت في أنحاء البلاد.

وقال ايراج هاريرشي المتحدث باسم وزارة الصحة أن 959 شخصا يعالجون من التسمم بالكحول ووصف موجة حالات التسمم بأنها "غير عادية مطلقا"، بحسب الوكالة شبه الرسمية.

وإضافة إلى وفاة 84 شخصا فإن 305 أشخاص يعالجون من اضرار في الكلى كما يعاني 27 من مشاكل في النظر، بحسب المتحدث.

وأضاف أن السبب الرئيسي هو تناول الميثانول السام بدلا من الايثانول الموجود في المشروبات الكحولية العادية.

وقال "تم اعتقال عدد من الاشخاص لعلاقتهم بهذه المسألة، وعلى الناس أن يعرفوا أن الكحول المغلف في عبوات أجنبية مختومة يمكن أن يكون مغشوشا".

وحدثت معظم حالات التسمم في محافظة البورز شمال طهران، وهورموزغان على الساحل الجنوبي.

ولا يحق تناول او شراء الكحول في ايران إلا للاقليات الدينية المعترف بها رسميا.

ويمكن أن تصل عقوبة من يخرقون قانون الكحول دفع غرامة او الجلد أو السجن، ورغم ذلك فإن المشروبات الكحولية المهربة منتشرة بشكل كبير من خلال التجار غير القانونيين.