خيارات أوبك في التعامل مع خفض إنتاج النفط الروسي

تعمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الذهب الأسود، على الحفاظ على استقرار كميات الإنتاج العالمي، على الرغم من الحديث الروسي عن تخفيض كميات الإنتاج إلى أقل من 500 برميل يومياً.

#OPEC NGLs and non-conventional liquids are forecast to grow by 0.1 mb/d in 2022 to average 5.39 mb/d and in 2023 by 50 tb/d to average 5.44 mb/d. #MOMR pic.twitter.com/i1hpSNbR98