خيارات اوكرانيا للهجوم المضاد على روسيا

افادت مصادر روسية ان القوات الاوكرانية تحشد 10 الاف مقاتل من اجل شن الهجوم المضاد الموعود على القوات الروسية في الوقت الذي وضع مراقبون سيناريوهات العملية الاوكرانية التي اعلن عنها في وسائل الاعلام قبل البدء بها في خطوة بعيدة عن سرية المعارك والتخطيط .

وقال رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف لوكالة "نوفوستي" المحلية أن القوات الأوكرانية تحشد أكثر من 10 آلاف عسكري بالقرب من مدينة غولياي بولي الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرتها من منطقة زابوروجيه.

وتوقع المسؤول الروسي ان يهدف الهجوم المحتمل للمقاتلين الأوكرانيين "إلى الخروج إلى بحر آزوف ومحطة زابوروجيه النووية بدون معارك. يرى نظام زيلينسكي أن المحطة النووية ستذهب إليهم في حال نجاح هجومهم المزعوم".

من جهته قال الجنرال الأسترالي المتقاعد ميك رايان، في حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه توجد لدى أوكرانيا ثلاثة خيارات لتنفيذ الهجوم المضاد المحتمل في الربيع وحدد تلك السيناريوهات بـ

الأول: ان تقوم أوكرانيا بشن هجوم كبير واحد، باستخدام كل قواتها ومواردها.

الثاني: تقسيم القوات الأوكرانية لمجموعتين لشن هجوم متزامن في الجنوب والشرق.

الثالث: يتضمن حسب اعتقاد الضابط الأسترالي المتقاعد، شن عدة هجمات أصغر غير منسقة مع بعضها البعض.

يشار إلى أن السلطات الأوكرانية، تحدثت في مرات عديدة عن عزمها لشن هجوم مضاد.