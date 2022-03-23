خيرسون مدينة أوكرانية تواجه كارثة إنسانية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، إن 300 ألف مواطن في مدينة خيرسون يواجهون كارثة إنسانية بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش الروسي عليها.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الأربعاء: “يواجه 300 ألف مواطن في خيرسون كارثة إنسانية جراء حصار الجيش الروسي”.

وأضاف: “الإمدادات الغذائية والطبية في خيرسون توشك على النفاد، لكن روسيا ترفض فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين”.

وأكد على ضرورة وقف التصرفات الروسية التي وصفها بـ “البربرية” قبل فوات الأوان.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.