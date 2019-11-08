داخلية غزة تحبط محاولة تسلل 3 مسلحين إلى مصر

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة (تديرها حركة حماس)، الجمعة، إحباط محاولة تسلل ثلاثة مسلحين إلى مصر عبر الحدود الجنوبية للقطاع.

وقالت الداخلية في بيان: “أحبطت قوات الأمن الوطني محاولة تسلل إلى الأراضي المصرية عبر الحدود الجنوبية لقطاع غزة فجر الجمعة، وقد وقع تبادل لإطلاق النار مع ثلاثة مُسلحين”.

ولم توضح الداخلية هوية المسلحين.

وأضافت: “القوات تمكنت من اعتقالهم وضبط الأسلحة التي بحوزتهم”.

ولفتت إلى أنه “قد تمت إحالة المعتقلين الثلاثة إلى التحقيق لدى جهاز الأمن الداخلي، ولا تزال قوات الأمن الوطني تُجري عملية تمشيط على طول الحدود الجنوبية مع مصر”. (الأناضول)