"دارة الملك عبد العزيز" تنشر مرسوما ملكيا يعود لعام 1965

نشرت "دارة الملك عبد العزيز"، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لمرسوم ملكي خاص بتحديد 23 سبتمبر، اليوم الأول من برج الميزان من كل عام تاريخا لليوم الوطني للمملكة.
وتعود الصورة لمرسوم أصدره الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود المؤرخ في عام 1965
يشار إلى أن التقويم الهجري الشمسي يعتمد على الأبراج الفلكية، وتبدأ سنة التقويم الهجري الشمسي في السعودية حسب تقويم أم القرى يوم 23 سبتمبر من كل عام بالتقويم الميلادي، وهو ما يوافق اليوم الأاول من الميزان وبداية فصل الخريف.
#مختارات_أم_القرى |📰— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) September 23, 2021
صدور مرسوم ملكي يقضي بإن يكون اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية هو #اليوم_الوطني_السعودي#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/XMm3BSG12e