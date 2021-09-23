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"دارة الملك عبد العزيز" تنشر مرسوما ملكيا يعود لعام 1965

منشور 23 أيلول / سبتمبر 2021 - 09:31
علم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية

نشرت "دارة الملك عبد العزيز"، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لمرسوم ملكي خاص بتحديد 23 سبتمبر، اليوم الأول من برج الميزان من كل عام تاريخا لليوم الوطني للمملكة.

وتعود الصورة لمرسوم أصدره الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود المؤرخ في عام 1965

يشار إلى أن التقويم الهجري الشمسي يعتمد على الأبراج الفلكية، وتبدأ سنة التقويم الهجري الشمسي في السعودية حسب تقويم أم القرى يوم 23 سبتمبر من كل عام بالتقويم الميلادي، وهو ما يوافق اليوم الأاول من الميزان وبداية فصل الخريف.

 

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