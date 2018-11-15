دار الإفتاء المصرية تلجأ للرسوم المتحركة لمكافحة أفكار المتطرفين

إنشاء وحدة للفتاوى الصوتية القصيرة المصحوبة بالرسوم المتحركة

قامت دار الإفتاء المصرية بإنشاء وحدة للفتاوى الصوتية القصيرة المصحوبة بالرسوم المتحركة واستخدامها في الرد على الأفكار المتطرفة بطريقة سهلة وجذابة.

وستعمل الدار عبر الوحدة الجديدة التي أنشأتها مؤخرا على عرض الأفكار المغلوطة التي ترددها جماعات الظلام، ثم الرد عليها ودحضها بطريقة ميسرة، عن طريق تقديم المعلومات والفهم الصحيح عبر تقنيات الرسوم المتحركة.

وتزامنا مع قرب المولد النبوي، أطلقت دار الإفتاء عدة فيديوهات للرسوم المتحركة ترد فيها على من يحرمون الاحتفال بالمولد، وغيرها من الأفكار المتشددة.