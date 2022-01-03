داعش تقتل 5 جنود سوريين

قتل 5 جنود سوريين واصيب نحو 20 اخرين في منطقة البادية السورية حيث تتتشر خلايا تنظيم داعش، وتحدثت مصادر رسمية سورية عن هجوم صاروخي على حافلة الجنود القتلى.

هجوم صاروخي في البادية السورية

ونقلت وكالةا لانباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 19.00 يوم 2 يناير 2022، تعرضت حافلة نقل عسكرية لهجوم إرهابي صاروخي في المنطقة 50 كم شرقي المحطة الثالثة في البادية السورية، من قبل مجموعة من تنظيم" "داعش" الإرهابي، وتلا الهجوم رشقات من مدفع عيار 23 ميليمتر، ما أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين وإصابة عشرين آخرين بجروح".

داعش يسيطر على مناطق في البادية

وكانت سوريا أعلنت في 2018 نهاية تنظيم داعش الذي سيطر على مناطق واسعة في البلاد، وامتدت دولته المزعومة للعراق منذ 2014.

وخلال الشهور الأخيرة من العام الماضي كثف التنظيم من عملياته في العراق، وسيطر للمرة الأولى منذ إعلان هزيمته على قرية حدودية عراقية على الحدود مع سوريا لساعات قبل تحريرها. ويرفع داعش بتلك الهجمات مستوى التحدي في العام الجديد، خاصة مع تراجع الوجود العسكري الدولي في العراق وسوريا.