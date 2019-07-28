داعش يتبنى عملية انتحارية ضد الجيش السوري بريف درعا

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليته عن هجوم انتحاري أسفر، السبت، عن مقتل ستة عناصر من الجيش السوري على نقطة تفتيش في محافظة درعا (جنوب).

ووقع التفجير في منطقة قريبة من بلدة مليحة العطش بريف درعا الشرقي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي بيان نشر في ساعة متأخرة من مساء السبت على تطبيق “تلغرام”، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية “تمكن الأخ الاستشهادي أبو مالك الأنصاري من الاشتباك مع مجموعة من عناصر الجيش النصيري المرتد بسلاحه الرشاش، بالقرب من بلدة مليحة العطش شرق درعا، ثم فجر حزامه الناسف وسطهم، ما أدى لهلاك 8 عناصر وإصابة 10 آخرين”.

وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن قال، السبت: “فجر انتحاري يقود دراجة نارية نفسه عند حاجز لقوات النظام وقوات موالية له على الطريق في المنطقة، ما أسفر عن مقتل 6 عناصر على الأقل وإصابة آخرين بجروح”.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية رواية مختلفة قالت فيها: “إرهابي يفجر نفسه بحزام ناسف خلال اقتحام عناصر من الجيش وكرا للإرهابيين في مليحة العطش بريف درعا”، متحدثة عن “جرح عدد من العسكريين”.

وأشار المرصد إلى أن “قوات النظام تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات، إن كان بالعبوات الناسفة أو بإطلاق النار في محافظة درعا، لكنها لا تسفر عادة عن سقوط ضحايا”.

كما قتل ستة عناصر من الجيش السوري وأصيب 15 بجروح منتصف تموز/يوليو 2019، في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم بالقرب من مدينة درعا، مركز المحافظة في جنوب البلاد بحسب المرصد. ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم.

واستعاد الجيش السوري صيف العام 2018 السيطرة على كامل محافظة درعا إثر عملية عسكرية، ثم اتفاقات تسوية مع الفصائل المعارضة فيها، وعملية إجلاء للآلاف من رافضي التسويات.

ولم ينتشر عناصر جيش النظام السوري في كل المناطق التي شملتها اتفاقات تسوية، إلا أن المؤسسات الحكومية عادت للعمل فيها.