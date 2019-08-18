داعش يتبنى هجوم "زفاف كابول".. وعبد الغني: طالبان توفر منصة للإرهابيين

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مسؤوليته الأحد عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول أمس السبت.

وقال التنظيم في بيان: “تمكن.. أبو عاصم الباكستاني.. من الوصول لتجمع كبير من الرافضة المشركين… وحينما توسط جموعهم فجر سترته الناسفة، وبعد قدوم عناصر الأمن الأفغاني للمكان فجر المجاهدون سيارة مفخخة مركونة، ما أدى إلى هلاك وإصابة 400 من الرافضة المشركين وقوات الأمن الأفغانية المرتدين”.

وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية الأحد أن انتحاريا قتل 63 شخصا وأصاب 182 في هجوم على قاعة زفاف مزدحمة في المدينة.

اعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الأحد أن حركة طالبان لا يمكنها إعفاء نفسها من اللوم على الهجوم الدموي الذي استهدف عرسا بالعاصمة كابل وأسفر عن مقتل 63 شخصا وإصابة 182 آخرين.

وكتب غني على "تويتر": "لا يمكن لطالبان إعفاء أنفسهم من اللوم على توفير منصة للإرهابيين.. اليوم هو يوم حداد".