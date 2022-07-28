داعش يتمدد في افغانستان

كشفت وزارة الخارجية الروسية عن زيادة اعداد عناصر تنظيم الدولة الاسلامية بثلاثة اضعاف منذ الانسحاب الاميركي من افغانستان وسيطرة حركة طالبان على السلطة في هذه الدولة.

وقال قال زامير كابولوف مدير الدائرة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية، والذي يشغل كذلك منصب مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، أن عدد مسلحي هذا التنظيم الإرهابي في أفغانستان، ازداد بمقدار ثلاث مرات منذ وصول طالبان إلى السلطة، ووصل حاليا إلى 6000 مسلح.

واشار الى انه بعد وصول طالبان إلى السلطة وتدابيرها القاسية ضد داعش، كان عددهم حوالي ألفي شخص.

وهذا يعني ازدياد عددهم 3 مرات. وهذا الأمر يعتبر الجانب الأكثر سلبية في تطور الوضع الأفغاني، لأن هدف داعش، كما في السابق، يكمن في زعزعة الاستقرار ليس فقط في أفغانستان نفسها، بل ولدى جيرانها كذلك".

وشن تنظيم داعش عدة هجمات دامية على منشآت ومؤسسات مدنية وعسكرية في افغانستان بعد الانسحاب الاميركي واثناءه