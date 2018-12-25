"داعش" يختطف 14 مدنيا بينهم مختار في كركوك

أعلنت بغداد، في ديسمبر/كانون الأول 2017، النصر على "داعش"

قال مصدر في الشرطة العراقية، إن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، اختطفوا، الثلاثاء 14 مدنيا، بينهم مختار قرية في محافظة كركوك (شمال).

وأوضح النقيب حامد العبيدي، من شرطة كركوك، للأناضول، أن "مسلحي داعش، اختطفوا 13 مدنيا من قرية المبدد، ومختار قرية (لم يذكر اسمه) ضباع الجديدة، التابعتين لناحية الرشاد (45 كلم جنوب غرب مدينة كركوك)".

وأضاف العبيدي، أن "مسلحي التنظيم اقتادوا المختطفين إلى وادٍ ناءٍ، يعرف باسم زغيتون، غربي المحافظة".

وأشار إلى أن قوات الأمن بدأت حملة تمشيط في المنطقة لتحرير المختطفين.

وتتكرر هجمات مسلحي التنظيم في المناطق الواقعة جنوب غربي محافظة كركوك، وصولا إلى حدود محافظتي صلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، حيث تعرف المنطقة بين المحافظات الثلاثة بـ"مثلث الموت".

وأعلنت بغداد، في ديسمبر/كانون الأول 2017، النصر على "داعش" واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، والتي بلغت حينها ثلث مساحة البلاد.

وخلال قتالها ضد "داعش"، لمدة 3 سنوات، حظيت القوات العراقية بدعم عسكري من التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، بقيادة الولايات المتحدة.

ولايزال عناصر من "داعش"، يشكلون خلايا نائمة، يشنون هجمات مباغتة تستهدف في الغالب قوات الأمن شمالي وغربي البلاد.