داعش يسيطر على ضفتي نهر الفرات في منطقةٍ شرق دير الزور

يسيطر مسلحو تنظيم الدولة “داعش” على مناطق في بادية دير الزور الشرقية

أفاد مصدر سوري معارض بأن عناصر من تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) وصلوا إلى نهر الفرات من الجهة الغربية بعد هجوم خاطف ليل الأحد/الاثنين.

وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية إن “مقاتلين من تنظيم داعش شنوا هجوماً على الفصائل العراقية والإيرانية التي تسيطر على ريف دير الزور الشرقي، وسيطروا على بلدات الرمادي والبقعان والجلاء والحسرات على الضفة الغربية من نهر الفرات، وبذلك تصبح ضفتي النهر في تلك المنطقة تحت سيطرتهم”.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن “هناك صعوبة كبيرة في استمرارهم بالسيطرة على تلك المنطقة، التي تمتد لحوالي 25 كيلومترا على ضفة نهر الفرات الغربية، أو ربط مناطق سيطرتهم في بادية البوكمال مع مناطق سيطرتهم شرق نهر الفرات وذلك لوجود القوات الحكومية السورية والمجموعات العراقية والايرانية الموالية لها في تلك المنطقة”.

وأضاف المصدر أن “تنظيم داعش أعلن عبر مكبرات الصوت في بلدة الشعفة أنه نجح بربط مناطق سيطرته بعد هجوم اليوم على القوات الحكومية والمجموعات الموالية لها”.

ويسيطر مسلحو تنظيم الدولة “داعش” على مناطق في بادية دير الزور الشرقية وعلى مناطق شرق نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي.