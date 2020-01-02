داعش يضرب في روسيا

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مركز شرطة جنوبي روسيا.

وذكر مسؤولون روس، أن ضابط شرطة قتل وأصيب 3 آخرون عندما هاجم رجلان مركزا للشرطة في مدينة ماجاس، عاصمة جمهورية إنجوشيا الثلاثاء الماضي.

وذكرت تقارير إخبارية، أن المهاجمين صدما ضابط شرطة بسيارتهم، وطعنا 3 آخرين.

وقُتل أحد المهاجمين عندما فتحت الشرطة النار عليهما، وأصيب الآخر.

وتقع أنجوشيا في منطقة شمال القوقاز، حيث تشتبك الشرطة مع مسلحين.

وذكر بيان على موقع تابع لتنظيم داعش، الخميس، أن شرطيين اثنين قتلا في الهجوم، ولم يشر إلى سقوط المهاجمين.