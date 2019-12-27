داعش يقتل 11 مسيحيا انتقاما للبغدادي

قتل تنظيم داعش الإرهابي11 مسيحيا في نيجيريا، وفق ما افاد في تسجيل مصور بثة في وقت سابق وذلك انتقاما لقتل زعيمه أبو بكر البغدادي والمتحدث باسم التنظيم.

ونشر التنظيم اللقطات على حسابة على موقع تلجرام على الإنترنت أمس الخميس وهو صبيحة احتفال عيد الميلاد بالتقويم الغربي مصحوبا بتعليق مكتوب بالعربية دون صوت.

وأظهرت اللقطات رجالا في زي موحد وملثمين بأقنعة سوداء وهم يصطفون خلف أسرى معصوبي الأعين ثم أطلقوا النار على أحدهم وقطعوا رؤوس الباقين.

وذكر تسجيل فيديو سابق اطلعت عليه رويترز أن الأسرى نقلوا من مايدوجوري إلى داماتورو في شمال شرق نيجيريا حيث يقاتل المتشددون منذ سنوات لإقامة دولة إسلامية مستقلة.

وفي ذلك الفيديو السابق توسل الأسرى للرابطة المسيحية في نيجيريا وللرئيس محمد بخاري للتدخل لإنقاذهم.

وانشقت ولاية غرب أفريقيا في تنظيم داعش عن جماعة بوكو حرام في 2016 وأصبحت الجماعة المتشددة المهيمنة في تلك المنطقة.

وقتل البغدادي زعيم داعش خلال غارة عسكرية أمريكية في سوريا بينما قتل المتحدث باسم التنظيم أبو الحسن المهاجر في عملية عسكرية منفصلة في نفس الأسبوع تقريبا في أواخر أكتوبر تشرين الأول.