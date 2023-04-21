داعش يلقي بعالمين إلى التماسيح بطريقة وحشية

التهمت التماسيح في نهر في جنوب إفريقيا زوجين من علماء النباتات والبيئة، حيث تم العثور على بقايا جثتيهما.

وأكدت تحريات الشرطة البريطانية مقتل عالمين زوجين بريطانيين الذين كانا ضحية جريمة مدبرة ارتكبها 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش وفقا لصحيفة ميترو البريطانية.

كما تبين من التحريات أن مرتكبي الجريمة قاموا بسرقة بطاقات ائتمان الزوجين وأنفقوا 37 ألف جنيه استرليني فقط.

والضحيتان هما عالما النبات المشهوران عالميا رود سوندرز البالغ من العمر 74 عاما وزوجته راشيل البالغة من العمر 63 عاما بعد أن تعرضا لكمين في غابة نائية في جنوب إفريقيا.

رود سوندرز (74 عاما) وزوجته راشيل (63 عاما)

حيث أن الدكتورة راشيل سوندرز عالمة الأحياء الدقيقة وزوجها رودني، تزوجا منذ 30 عاما ويقضيان نصف كل عام في جمع بذور الزنبق النادرة في جبال جنوب إفريقيا النائية ثم شحنها حول العالم.

وتعرض الزوجان العالمان للضرب حتى الموت من قبل 3 أشخاص سرقوا بطاقات الائتمان منهم ثم ألقوا بجثتيهما في النهر لتلتهمها التماسيح، حيث

تعتقد السلطات أن الأشخاص الثلاثة على صلة بتنظيم داعش.

ووفقا للتحقيقات فإن المتهمين الثلاثة وضعوا جثماني الضحيتين في أكياس وألقوا بهما من فوق جسر في نهر تنتشر فيه التماسيح.

وكانت السلطات في جنوب إفريقيا عثرت على جثتي الضحيتين في نهر توغيلا عقب أيام من الجريمة حيث تم التعرف عليها من خلال اختبارات الحمض النووي.