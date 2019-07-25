داعش يهاجم "سنجار".. وتحذيرات من خلايا التنظيم النائمة

أعلن قائم مقام قضاء سنجار شمالي العراق محما خليل عن مقتل إيزيدي بهجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على جبل سنجار، مشيرا إلى أن خلايا التنظيم النائمة أصبحت أقوى مما كانت عليه عام 2014.

وقال خليل في بيان صحفي إن "تنظيم داعش شن هجوما على جبل سنجار أسفر عن مقتل أحد المقاتلين الإيزيديين الشجعان وهو حسين عطيس السموقي الإيزيدي"، مضيفا أن: "القتيل كان من أبرز المقاتلين الإيزيديين وخاض أكثر من 50 معركة ضد داعش وقتل الكثير منهم لحين تحرير سنجار".

وأوضح أن: "عناصر داعش قاموا باختطافه وأحد مرافقيه ومن ثم تم إعدامهما"، مشيرا إلى أن "الداعشية النائمة انطلقت في هجومها من القرى العربية القريبة من سنجار وهي كولان ونعينيعة وغيرهما من القرى".

وأشار خليل إلى أن "هذه القرى كانت وما زالت حواضن للدواعش، وقد حذرنا من هذا الأمر مرات عديدة وفي بيانات سابقة، لكن القوات الأمنية والحكومة لم تستجب للأسف الشديد".

ودعا قائم مقام سنجار "الحكومة والقوات الأمنية في المنطقة، إلى تحمل المسؤولية"، موضحا أن "هذه القوات غير كافية لحماية سنجار من الهجمات الداعشية".

وتابع أن "الخلايا النائمة لداعش أصبحت أقوى من حيث العدد والعدة من قوتها في عام 2014، وهذا ما كنا نتخوف منه، ما يتطلب إجراء حكوميا عسكريا سريعا".