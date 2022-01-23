سجن غويران.. داعش يهدد بإعدام الرهائن والقوات الكردية تفرض حظرا كليا على الحسكة

هدد عناصر داعش المتحصنين في سجن غويران في الحسكة السورية بإعدام عشرات الرهائن الذين يحتجزونهم داخل السجن، فيما فرضت القوات الكردية حظرا كليا على المدينة التي سادها هدوء حذر بعد أربعة أيام من الاشتباكات التي خلفت أكثر من مئتي قتيل.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان مساء الاحد، ان عناصر تنظيم داعش هددوا "عبر مكبرات الصوت بإعدام جميع الرهائن داخل السجن وسط استمرار الهدوء الحذر هناك".

وأضاف المرصد ان التنظيم بث "أشرطة مصورة للرهائن وتعمد..اللعب على الوتر العرقي بين العرب والأكراد".

وهاجم عناصر داعش ليل الخميس الجمعة سجن غويران الكبير في مدينة الحسكة الذي يضم آلافا من عناصر التنظيم.

وتبنى التنظيم "الهجوم الواسع" على السجن بهدف "تحرير الأسرى المحتجزين"، فيما تحاول قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الاكراد احتواء الهجوم الذي يعد الأكبر الذي يشنه داعش منذ دحره في سوريا في آذار/مارس 2019.

وقالت القوات الكردية في وقت سابق الاحد، ان أكثر من 160 من المهاجمين قتلوا إضافة إلى 15 من المعتقلين الذين حاولوا الهرب من السجن، كما أقرت بمقتل 27 من أفرادها.

عملية وشيكة لتحرير رهائن سجن غويران

وقال المرصد لاحقا ان القوات الكردية "انتهت.. من حملة التمشيط في جميع الأحياء السكنية المحيطة" بالسجن.

وأضاف أنه لا يزال ما بين 500 إلى 600 عنصر من التنظيم داخل أقسام سجن "يحتجزون أكثر من 50 رهينة من عمال السجن والحراس إضافة إلى وجود أطفال مساجين من ما يسمى -أشبال الخلافة-".

ولفت المرصد الى ان المنطقة "لا تزال.. تشهد استنفارًا كبيرًا، وسط معلومات عن اقتحام السجن وتخليص الرهائن خلال الساعات الـ24 القادمة، في حال لم يستجب عناصر التنظيم لمطالب" القوات الكردية.

وقال أن الهدوء الحذر يخيم على أحياء الحسكة وسجن غويران، بعد توقف الاشتباكات مساء الاحد، في حين تحاصر القوات الكردية السجن وسط تحليق متقطع لحوامات قوات التحالف الدولي في الأجواء.

ولايزال السجناء دون ماء وغذاء منذ ما يزيد عن 72 ساعة بحسب المرصد.

حظر كلي في الحسكة

وفي الاثناء، أعلنت ما تعرف بـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التي أنشأها الأكراد، حظرا كليا على منطقة الحسكة داخليا وخارجيا، بهدف "منع الخلايا الإرهابية من أي تسلل خارجي".

عشرات الرهائن لا يزالون محتجزين في سجن غويران

وقالت الادارة في بيان إن الحظر سيستمر 7 أيام ويبدأ يوم الاثنين في 24 الشهر الجاري.

واستثنى القرار من الحظر المؤسسات الخدمية مثل الأفران والمطاحن، والمراكز الصحية، والمحروقات والبلديات.

وأشار البيان الى ان حظرا جزئيا سيفرض على الإدارات والمدن الأخرى التي يبدأ فيها الحظر منذ 6 مساء وحتى 6 صباحا، وبحيث "يتم منع الحركة بين المدن طوال فترة الحظر".

ومن جانبه، قال التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا في بيان الاحد، إن محاولة هروب عناصر التنظيم الإرهابي من سجن الحسكة بسوريا، لن يشكل تهديداً كبيراً على العراق والمنطقة.

وقال اللواء جون برينان قائد قوة المهام المشتركة في التحالف وفق البيان إنه "في محاولة يائسة لإظهار أهميته، أصدر داعش حكماً بالإعدام على العديد من أفراده، حيث استولى العديد من معتقليه على أسلحة حراس السجن الذين قتلوهم ثم اشتبكوا مع قوات الرد السريع التابعة لقوات سوريا الديمقراطية".

وتابع برينان مشددًا على أن "التحالف الدولي واثق في تقييمه من أن محاولة داعش الاخيرة للهروب لن تشكل تهديدا كبيرا للعراق أو المنطقة".

ولفت أنه "على الرغم من أن داعش لايزال يمثل تهديدا، فمن الواضح أنها لم تعد نفس القوة التي كانت له في السابق".