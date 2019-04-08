داعش يوثق قتل ضابطين روسيين وأسر آخر سوري في بادية حمص

داعش

نشرت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم الدولة، مساء الأحد، فيديو يوثق قتل عناصر التنظيم، لضابطين روسيين، في بادية حمص.

وظهر في الفيديو، عنصر من قوات النظام، وقع أسيرا بيد عناصر "داعش"، إذ قام أحدهم بشتمه، وسؤاله عن الجثتين الملقاتين بجانبه، ليجيب أنهم ضابطان من روسيا.

ونوه أحد عناصر التنظيم أن أحد الضابطين حين تصوير الفيديو كان على قيد الحياة، إلا أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ولم يذكر التنظيم المنطقة التي وقع فيها الاشتباك، أو كيفية سقوط الروسيين قتلى.