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بريطانيا ترد على ترامب: تنظيم الدولة لا يزال يمثل تهديدا

بريطانيا ترد على ترامب: تنظيم الدولة لا يزال يمثل تهديدا
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