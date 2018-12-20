بريطانيا ترد على ترامب: تنظيم الدولة لا يزال يمثل تهديدا

قالت بريطانيا، الأربعاء، إن تنظيم الدولة لا يزال يمثل تهديدا، حتى وإن كان لا يسيطر على أراض، وذلك تعليقا على قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التنظيم مني بالهزيمة في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، بعد أن بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا: "لا يزال يتعين عمل الكثير، ويجب ألا نفقد رؤية الخطر الذي يشكلونه. داعش، حتى وإن كانت بلا أراض، ستظل تهديدا".

وأضاف البيان: "كما أوضحت الولايات المتحدة، هذه التطورات في سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته. سنواصل العمل مع الدول الأعضاء في التحالف من أجل تحقيق هذا".

وقال البيت الأبيض، الأربعاء، إن أمريكا "بدأت إعادة قوات للوطن مع انتقالها للمرحلة التالية في هذه الحملة"، مضيفا أن "الانتصارات على تنظيم الدولة في سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الولايات المتحدة "بدأت إعادة قوات من سوريا إلى الوطن مع انتقالها إلى مرحلة جديدة في الحملة ضد تنظيم الدولة".

وفي أول تعليق له، قال ترامب على "تويتر": "لقد هزمنا تنظيم الدولة في سوريا، وكان ذلك السبب الوحيد لوجود قواتنا هناك خلال فترة رئاستي".