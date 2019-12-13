داود أوغلو يعلن تأسيس حزب جديد منافس لأردوغان

أعلن رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو الجمعة، عن تأسيس حزبه السياسي الجديد، الذي قدم أوراقه أمس لوزارة الداخلية التركية.

وقال أوغلو في أول خطاب له كرئيس لـ”حزب المستقبل”: “نحن في لحظة تاريخية، وعلى الرغم من كل الضغوط وجو الخوف، فقد اجتمعنا لرسم مستقبل مزدهر لبلدنا”، بحسب وكالة ” نيو ترك بوست” الإخبارية.

وأضاف: “نحن هنا في ثلاثة أجيال، نحن من مختلف الأعمار، لكننا سنبقى شباباً، نحن مجتمع ينتمي إلى ديانات مختلفة، نأتي من خلفيات عرقية مختلفة، ولكننا مواطنون متساوون وشرفاء”.

وتابع: “رأينا الكثير من الألم ولكن ليس الكراهية، نحن لا نأتي لحرق الماضي بكثافة، ولكن لبناء مستقبل مشترك وتقديم أشياء جديدة”.

وأعلن خلال الاحتفال، عن مؤسسي الحزب ويبلغ عددهم 154 شخص، من بينهم أعضاء استقالوا من حزب العدالة والتنمية الحاكم وشغلوا مناصب إدارية في الحزب وكانوا يرغبون في أن يصبحوا نواباً.

كما تشمل القائمة بعض الأسماء التي انتقدت إدارة حزب العدالة والتنمية للسلطة في الفترة الأخيرة.

وكانت استقالة أوغلو، الذي كان أحد حلفاء الرئيس رجب طيب أردوغان لفترة طويلة، بمثابة ضربة للرئيس التركي ولحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقد تصاعدت الخلافات منذ فترة طويلة داخل حزب العدالة والتنمية نتيجة الخسارة التي مني بها الحزب في الانتخابات البلدية التي جرت في آذار/مارس.

وفي انتقاد نادر وشديد لحزب العدالة والتنمية في نيسان/أبريل الماضي، قال داود أوغلو إن السبب وراء نكسة الانتخابات هو تحالف الحزب الحاكم مع القوميين المتطرفين.

وتابع أوغلو في مؤتمر صحافي آنذاك بأنه “يتحمل مسؤولية تاريخية” لبناء “حركة سياسية جديدة والشروع في مسار جديد”.

وأوضح أوغلو أنه لم يعد بالإمكان العمل تحت إدارة حزب العدالة والتنمية الحالية، التي تصف أي انتقاد داخل الحزب بأنه “خيانة”. (د ب أ)