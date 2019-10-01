دبلوماسيان عراقيان يتعرضان للضرب والاعتقال في إيران

كشفت وكالة "السومرية نيوز" العراقية، الاثنين، عن تعرض موظفين دبلوماسيين عراقيين للاعتقال والاعتداء من قبل الأمن الإيراني في مدينة مشهد.

ونشرت الوكالة السومرية وثيقة قالت إنها صادرة من القنصلية العراقية في مدينة مشهد الإيرانية تكشف قيام السلطات الإيرانية باعتقال موظفين دبلوماسيين عراقيين والاعتداء عليهما بالضرب.

وجاء في الوثيقة أنه "بتاريخ الـ28 من أيلول الحالي، قامت الجهات الأمنية الإيرانية برصد اثنين من الموظفين الموفدين من مركز وزارة الخارجية إلى البعثة العراقية في مشهد لغرض الزيارة الأربعينية".

وأضافت الوثيقة: "هذه الجهات اعتدت على الموظفين بالضرب وتم اعتقالهما في الشارع، وعند إبلاغ الجهات الإيرانية أن الموما إليهما موظفي خدمة خارجية وأنهما يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية، قامت السلطات باحتجازهما وإيداعهما بالحبس إلى اليوم التالي وتحويل أوراقهما إلى القضاء".

وجاء في الوثيقة أيضا ان "المحكمة طالبت بدفع كفالة لغرض إخراجهما من السجن، وبعد إجراء الاتصالات مع الجهات المعنية تم الإفراج عنهما دون دفع كفالة".