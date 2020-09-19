دبلوماسية سودانية: تقدّم كبير بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب

أعلنت القائم بأعمال سفارة السودان في واشنطن، أميرة عقارب، عن إحراز تقدمٍ كبيرٍ في مسار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونقل موقع “الراكوبة نيوز” الإخباري السوداني السبت عن عقارب قولها إنّ التقدّم كبير في هذا الملف حتى اللحظة.

وأضافت: “أنا عُضو في لجنة التفاوض التي تبذُل جهودا كبيرة من أجل رفع اسم السودان من القائمة، وأؤكد أن هناك تقدمًا كبيرًا”، معربة عن أملها في أنّ يتمّ رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أقرب فرصة ممكنة.

وأشارت عقارب إلى أنه “حال تمّ ذلك، سيساهم في التعامل مع المُؤسسات المالية العالمية وإعفاء الديون لمُجابهة المشاكل الإقتصادية”.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعت في السادس من تشرين أول/ أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذ عام .1997

ولم ترفع واشنطن اسم السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، المدرج عليها منذ عام 1993 ،لاستضافته الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

(د ب أ)