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دبلوماسيون يتوقعون انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان

دبلوماسيون يتوقعون انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان
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