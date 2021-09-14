دبلوماسيون يشتكون وزير الخارجية الليبية للنائب العام

اعلن النائبالعام الليبي الصديق الصور ان ثلاثة دبلوماسيين اشتكو الى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من تصرفات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش .

وطالب النائب العام بوضع الوزيرة تحت المساءلة القانونية والملاحقة القضائية، وذلك في مذكرة معدة من قبل المحامي العام بمكتبه فاطمة المنصوري.

دبلوماسيون يشتكون وزيرة الخارجية الليبية

واشتكى كل من سفيري ليبيا لدى أمريكا وسلطنة عمان، ونائب مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، بخصوص طلب المنقوش عودتهم إلى ليبيا والالتحاق بأعمالهم بالداخل لانتهاء مدة عملهم بالخارج، وتحدث مكتب النائب العام، عن "المغالطات والتجاوزات التي شابت المراسلات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الخارجية في مواجهة السفراء ومن في حكمهم، وما انطوت عليه تلك المكاتبات والإجراءات التي تمت حيالهم من تعسف وتجاوز لاستعمال السلطات، والضرب بالتشريعات والقوانين النافدة عرض الحائط".

مخالفة صريحة

ورأى مكتب النائب العام، أن "ما قامت به وزيرة الخارجية مخالفة صريحة وتجاوز للاختصاصات المنوطة بها، وطلب منها عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بتسمية أو إعفاء أو سحب السفراء أو ممثلي الدولة إلا عن طريق اقتراح من رئيس الحكومة الوطنية موجه إلى المجلس الرئاسي".

ويثير ملف تعيين الدبلوماسيين وممثلي ليبيا بالخارج، خلافا بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، على خلفية تنازع الصلاحيات والاختصاصات بينهما حول إدارة ملف الخارجية.